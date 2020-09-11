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Парламент ФРГ обсудит ситуацию с Навальным

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Парламент ФРГ в пятницу вечером планирует обсудить ситуацию вокруг российского оппозиционного политика Алексея Навального, говорится в опубликованной повестке дня.

Обсуждение пройдет по запросу фракции "Зеленые" и станет последним пунктом повестки заседания в этот день.

Навальному стало плохо 20 августа в полете из Томска в Москву. В состоянии комы он попал в реанимацию омской больницы. 22 августа его перевезли на лечение в Германию в берлинскую клинику Charite.

2 сентября власти ФРГ со ссылкой на лабораторию бундесвера объявили о том, что в организме Навального обнаружены следы яда из группы "Новичок". По данным российских врачей, многочисленные исследования не выявляли у пациента признаков отравления.

Российские власти потребовали доказательств от немецкой стороны. В свою очередь Германия заявила, что не видит оснований для передачи материалов России напрямую, и направила их в ОЗХО. Постпред России при ОЗХО Александр Шульгин отметил, что в организацию пока не поступали данные о ситуации с Навальным.

7 сентября в клинике Charite сообщили, что Навального вывели из искусственной комы и его состояние улучшилось.

Германия Алексей Навальный

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