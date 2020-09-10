В Сербии объяснили давлением ЕС отказ Белграда от учений в Белоруссии

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Вопрос об участии сербской армии в международных учениях первым поднял посланник Европейского парламента по Сербии Владимир Бильчик, сразу за ним об этом заговорила Германия, при этом Белграду угрожали санкциями и блокадой сближения с ЕС.

Об этом пишет сербская газета "Вечерне новости". Издание приводит слова министра обороны Александра Вулина, который заявил, что "Сербия находится под страшным и незаслуженным давлением со стороны ЕС".

"Под угрозой лишения нас европейского будущего и еще большего давления на нашу политику и на наш народ в Косово и Метохии и в Республике Сербской (в составе Боснии и Герцеговины) от нас требуют, чтобы мы отказались от запланированных учений с Белоруссией", - цитируют "Вечерне новости" Вулина. При этом глава минобороны Сербии напомнил, что по решению Народной скупщины (парламента) страна объявлена нейтральной с военной точки зрения.

Отставной полковник Службы контрразведки Сербии Любан Каран в беседе с изданием высказал мнение, что приостановка участия Сербии в учениях имеет смысл, хотя и является вынужденной мерой.

По его словам, "Сербия любой ценой должна избежать участи разменной монеты в подковерной игре крупных сил".

"Вечерне новости" напоминают, что Сербия сотрудничает с НАТО в сфере армейской реформы, пресечении коррупции в оборонной сфере, в сфере военного образования, уничтожения и переработки устаревших боеприпасов, а также в сфере гражданской программы "Наука за мир". Военная делегация Сербии в Брюсселе находится в постоянном контакте с представителями альянса, и особенно со странами, которые не признали одностороннее провозглашение независимости Косово.

В течение 2019 года Сербия провела 17 военных учений с другими странами: 13 - с НАТО и партнерами, и лишь четыре - с Россией. Сербские солдаты участвовали в учениях "Славянский щит", "Братство авиаторов России и Сербии", а также в составе войск Западного военного округа России, напоминает газета.

Накануне власти Сербии приняли решение заморозить все планы по совместным военным учениям с другими странами.