Сербия приостановит совместные учения с РФ и другими странами

Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Власти Сербии приняли решение заморозить все планы по совместным военным учениям с другими странами, сообщает сербское радио со ссылкой на министра обороны страны Александра Вулина.

"В течение предстоящего периода мы не будем участвовать в каких бы то ни было совместных учениях или других связанных с вооруженными силами проектах с НАТО, ОДКБ, Россией, США, КНР, ЕС, Западом и Востоком", - сказал министр.

При этом он заверил, что Сербия продолжит выполнять планы по укреплению своей армии и по повышению ее боеготовности. Министр пояснил, что такое решение позволит Сербии сохранить свой статус нейтральной в военном отношении страны и оградить себя от ненужного политического и экономического давления.

Вулин отметил, что решение правительства Сербии, если этого потребуют обстоятельства, может распространяться и на участие страны в миротворческих операциях.

Сербский министр обороны также рассказал, что Евросоюз оказывал давление на Белград, требуя от него отказа от участия в учениях в сентябре в Белоруссии.

"Нам просят отказаться от планировавшихся совместных с Белоруссией военных учениях, угрожая лишить нас европейского будущего и оказать более сильное давление на нашу политику и на наших людей в Косово и Метохии", - сказал министр.

В свою очередь в министерство обороны Белоруссии заявили, что не получали уведомлений о том, что сербские военные не приедут на учение "Славянское братство-2020", запланированное на сентябрь.

Об этом агентству "Интерфакс-Запад" в среду сообщил начальник пресс-службы Минобороны республики Игорь Гремешкевич. "Учение будет проходить в плановом режиме", - добавил он. Российские военные, по словам Гремешкевича, в Белоруссию еще не приехали.

Как сообщалось, прибытие военных из РФ и Сербии в Белоруссию на международные антитеррористические белорусско-российско-сербские тактические учения "Славянское братство-2020" планировалось с 10 по 15 сентября. Учения пройдут на полигоне "Брестский".

Учения "Славянское братство" проходят ежегодно на территориях стран-участниц. В 2019 году маневры проходили в Сербии.

Учения пройдут на фоне политического кризиса в Белоруссии. В стране почти месяц продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа. Победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Его основной соперник Светлана Тихановская вскоре после выборов уехала в Литву с ведома белорусских властей.