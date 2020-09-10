РФ опровергла заявления ФРГ о передаче в ОЗХО материалов по Навальному

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Постоянное представительство РФ при Организации по запрещению химического оружия называет несоответствующими действительности заявления Берлина о передаче в ОЗХО материалов по инциденту с российским оппозиционером Алексеем Навальным.

"Заявления официальных лиц Германии относительно направления материалов по российскому гражданину А.Навальному в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) являются недостоверными и не соответствующими действительности", - говорится в пресс-релизе постпредства, размещенном на сайте посольства РФ в Нидерландах.

"В Техсекретариате ОЗХО нам подтвердили, что ни 9, ни 10 сентября с.г. Германия в Организацию ничего не передавала. Единственное, что поступило из Берлина, это было известное письмо статс-секретаря Министерства иностранных дел М.Бергера от 03.09.20 г.", - отмечают в постпредстве.

"Мы готовы сотрудничать с Организацией и использовать все имеющиеся в ее распоряжении конвенционные механизмы для того, чтобы выяснить обстоятельства дела путем обмена информацией и проведения консультаций, как это и предусмотрено Конвенцией (о запрещении химического оружия - ИФ)", - подчеркивается в пресс-релизе.

Инцидент с Навальным

Навальному стало плохо 20 августа в полете из Томска в Москву. Самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Оппозиционер был госпитализирован в коме в реанимацию омской больницы. 22 августа его перевезли на лечение в Германию в берлинскую клинику Charite. 2 сентября власти ФРГ со ссылкой на лабораторию бундесвера объявили о том, что в организме Навального обнаружены следы яда из группы "Новичок". 7 сентября в клинике Charite сообщили, что Навального вывели из искусственной комы и его состояние улучшилось.

С самого начала Россия и страны Запада стали обмениваться обвинениями в непредставлении информации по ситуации с Навальным. На Западе считают, что Навальный был отравлен, и призывают Москву предоставить необходимые разъяснения. Там уже обсуждается вопрос о введении в отношении России новых санкций, в частности, звучат призывы к заморозке проекта "Северный поток 2".

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков, отвечая на просьбу прокомментировать возможные санкции в отношении России за ситуацию с Навальным, заявил 9 сентября: "Санкции вполне возможны, но это не повод что-то менять в нашем подходе, который абсолютно логичен и объясним".

В свою очередь в Москве сетуют, что Германия не передает данные по ситуации с Навальным России, и заявляют о готовности обмениваться информацией. Кроме того, отмечается, что юридических оснований для возбуждения уголовного дела пока нет, хотя доследственные действия проводятся. При этом подчеркивается, что Россия заинтересована в том, чтобы пролить свет на причины произошедшего.

9 сентября немецкие СМИ со ссылкой на германское министерство обороны сообщили, что Берлин передал в Организацию по запрещению химоружия (ОЗХО) результаты исследования Навального и не видит необходимости направлять их напрямую России.

10 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва намерена контактировать с ОЗХО. На вопрос, получила ли Москва какие-либо данные от ОЗХО, Песков сказал: "Нет, никаких данных мы пока не получали. С ОЗХО еще предстоит осуществить контакты на этот счет, пока нет никаких данных".