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Небензя в ООН заявил об отсутствии оснований расследовать инцидент с Навальным

Небензя в ООН заявил об отсутствии оснований расследовать инцидент с Навальным
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя
Фото: Reuters

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Постпред России при ООН Василий Небензя в ходе заседания СБ ООН заявил, что у российской стороны нет никаких оснований начинать расследование инцидента с Алексеем Навальным.

"У нас нет оснований, чтобы начинать расследование. Наши врачи, которые, кстати, спасли Алексея Навального, не нашли никаких следов химического оружия в его анализах. Мы не получили никаких доказательств от Германии, которые позволили бы нам сделать заключение, что речь идет о преднамеренном преступлении", - сказал Небензя в ответ на призывы дипломатов к России провести расследование.

По его мнению, произошедшее с российским оппозиционером наводит на "мысли о какой-то грязной постановочной игре".

"Это ведет нас к риторическому вопросу: кому это выгодно, тот это и сделал", - заявил постпред.

Российский дипломат заверил, что Москва больше всех заинтересована в том, чтобы узнать причины произошедшего с Навальным, и добавил, что посол РФ был в МИД Германии, но не получил каких-либо данных, запрошенных Москвой.

"Если эти материалы не будут представлены немецкой стороной, это будет расценено российской стороной как отказ правительства Германии установить правду в контексте объективного расследования, и все предыдущие и нынешние действия касательно Алексея Навального (будут рассматриваться - ИФ) как вопиющая враждебная провокация против России, что определенно подорвет российско-германские отношения и международные отношения в целом", - сказал Небензя.

"Если вы требуете объяснений, положите факты на стол, и мы обменяемся мнениями. Почему мы должны верить в обвинения, не подтвержденные доказательствами, даже если это, как вы говорите, вне всяких сомнений?" - добавил российский дипломат.

Оппозиционеру Алексею Навальному стало плохо 20 августа в полете из Томска в Москву. Самолет экстренно сел в Омске. Оппозиционер был госпитализирован в коме в реанимацию омской больницы. 22 августа его перевезли на лечение в берлинскую клинику Charite. 2 сентября власти ФРГ со ссылкой на лабораторию бундесвера объявили, что в организме Навального обнаружены следы яда из группы "Новичок". 7 сентября в Charite сообщили, что Навального вывели из искусственной комы и его состояние улучшилось.

С самого начала Россия и страны Запада стали обмениваться обвинениями в непредставлении информации по ситуации с Навальным. На Западе считают, что Навальный был отравлен, и призывают Москву предоставить необходимые разъяснения. Там уже обсуждается вопрос о введении в отношении России новых санкций, в частности, звучат призывы к заморозке проекта "Северный поток 2".

В свою очередь в Москве сетуют, что Германия не передает России данные по ситуации с Навальным, и заявляют о готовности обмениваться информацией. Кроме того, российская сторона отмечает, что юридических оснований для возбуждения уголовного дела пока нет, хотя доследственные действия проводятся.

9 сентября немецкие СМИ со ссылкой на германское министерство обороны сообщили, что Берлин передал в Организацию по запрещению химоружия (ОЗХО) результаты исследования Навального и не видит необходимости направлять их напрямую России. Москва это опровергает.

Россия ООН Василий Небензя Алексей Навальный

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