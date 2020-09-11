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Взрыв произошел рядом с гостиницей в Китае, есть раненые

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - У здания гостинцы в городе Чжухае южной китайской провинции Гуандун произошел взрыв, сообщило центральное телевидение Китая.

Взрыв раздался около 09:00 по местному времени (04:00 мск). О погибших не сообщается, есть информация о пострадавших.

По данным телевидения, на месте взрыва работают четыре бригады пожарных и спасателей, всего 55 человек и 11 единиц техники.

Как сообщил сайт китайской молодежной газеты "Чжунго циннянь бао", произошел взрыв газа, вызвавший пожар. К настоящему времени огонь ликвидирован. По предварительным данным, ранения получили три человека, из них двое - легкие.

О причинах взрыва не сообщается.

Китай Гуандун Чжухай

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