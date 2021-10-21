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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Один человек погиб и более 30 пострадали при взрыве в здании в Китае

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Один человек погиб и еще 33 получили ранения в результате взрыва в четверг в ресторане в китайском Шэньяне (провинция Ляонин) на северо-востоке Китая, сообщают местные СМИ.

По данным районного отдела по связям с общественностью, взрыв произошел около 8:20 (3:20 по мск) в четверг. В нескольких соседних зданиях были разбиты окна, а припаркованные автомобили повреждены.

Следователи из департамента по чрезвычайным ситуациям Шэньяна, пожарные и спасательные команды находятся на месте происшествия.

Предполагается, что причиной взрыва стала утечка газа.

Китай Шэньян

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