Один человек погиб и более 30 пострадали при взрыве в здании в Китае

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Один человек погиб и еще 33 получили ранения в результате взрыва в четверг в ресторане в китайском Шэньяне (провинция Ляонин) на северо-востоке Китая, сообщают местные СМИ.

По данным районного отдела по связям с общественностью, взрыв произошел около 8:20 (3:20 по мск) в четверг. В нескольких соседних зданиях были разбиты окна, а припаркованные автомобили повреждены.

Следователи из департамента по чрезвычайным ситуациям Шэньяна, пожарные и спасательные команды находятся на месте происшествия.

Предполагается, что причиной взрыва стала утечка газа.