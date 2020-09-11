США перебросили на Гуам четыре стратегических бомбардировщика B-1B

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты перебросили на базу Андерсен на острове Гуам в западной части Тихого океана оперативную группу из четырех стратегических бомбардировщиков B-1B, сообщило командование ВВС США на Тихом океане.

Два из четырех бомбардировщиков, вылетевших с авиабазы Эллсворт в штате Южная Дакота, после транстихоокеанского перелета по пути на Гуам провели совместные учения с истребителями ВВС Сил самообороны Японии над акваторией Японского моря, говорится в сообщении.

"Бомбардировщики из состава 34-й экспедиционной эскадрильи 28-го бомбардировочного авиакрыла размещены в целях проведения учений тихоокеанских ВВС с союзниками и партнерами и объединенными вооруженными силами, а также для выполнения задач по сдерживанию и обеспечению основанного на праве международного порядке в регионе", - отметили американские военные.

Летом текущего года Пентагон уже временно направлял на Гуам стратегические бомбардировщики B-52H и B-1B на фоне проходивших в Южно-Китайском море крупномасштабных учений Военно-морского флота Народно-освободительной армии Китая. Они проходили в районе островов Сиша (Парасельские). Минобороны обороны США тогда завило об обеспокоенности в связи с этим. В заявлении Пентагона говорилось, в частности, что район, где проводятся учения, "охватывает спорные воды и территории".

"Проведение военных учений на спорной территории в Южно-Китайском море контрпродуктивно для усилий по ослаблению напряженности и поддержанию стабильности. Действия КНР еще больше дестабилизируют ситуацию в Южно-Китайском море", - подчеркивалось в заявлении.

Острова Сиша являются предметом территориального спора между Китаем и Вьетнамом. Принадлежность еще одного архипелага в Южно-Китайском море - Наньша (Спратли) - оспаривают Китай, Вьетнам, Бруней, Малайзия и Филиппины.

В июле США официально отвергли претензии КНР на ряд территорий в Южно-Китайском море. "Мы хотим донести: претензии Пекина на природные ресурсы на большей части территории Южно-Китайского моря абсолютно незаконны, как и их кампания запугивания, чтобы их контролировать", - говорилось в заявлении Госдепа США. В нем указывалось, что Китай пытается "вытеснить другие страны, утвердить одностороннее господство", и этот подход очевиден для США уже давно.

В июле американские атомные авианосцы США Ronald Reagan и Nimitz также провели совместное патрулирование в Южно-Китайском море.

Авианосные ударные группы во главе с авианосцами Nimitz и Ronald Reagan провели операции в Южно-Китайском море, "чтобы подтвердить нашу приверженность свободному и открытому Индо-Тихоокеанскому региону, международному порядку, основанному на праве, а также нашим союзникам и партнерам в регионе", заявил тогда командующий авианосной ударной группой авианосца Nimitz Джим Кирк.