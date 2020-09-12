Ракета американской Astra рухнула после неудачного запуска

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Провалом закончилась попытка нового частного американского производителя ракет - компании Astra вывести на орбиту свой первый носитель легкого класса Rocket 3.1, сообщил специализированный сайт Spaceflight Now.

Компания Astra в своем твиттере сообщила, что испытательный запуск был осуществлен в 06:19 по московскому времени с тихоокеанского космического комплекса на острове Кадьяк, расположенного у южного побережья Аляски. Однако через несколько минут появилось сообщение, что полет прекратился вскоре после взлета.

Successful lift off and fly out, but the flight ended during the first stage burn. It does look like we got a good amount of nominal flight time. More updates to come! — Astra (@Astra) September 12, 2020

Стартап Astra подтвердил, что полет прекратился во время работы первой ступени носителя Rocket 3.1. Прямая видеотрансляция с места запуска не велась. "Есть успешный старт и взлет... но полет закончился во время работы первой ступени", - говорится в сообщении компании в твиттере.

Между тем на появившейся в сетях любительской видеозаписи видно, как ракета после взлета и полета продолжительностью 30 секунд падает и взрывается.

В ходе испытательного запуска ракета должна была выйти на орбиту без какой-либо полезной нагрузки.

Потенциальный конкурент SpaceX

Rocket 3.1 представляет собой двухступенчатую ракету с пятью двигателями. Носитель может выводить на 500-километровую солнечно-синхронную орбиту до 150 кг полезной нагрузки. Длина ракеты составляет всего 11,6 м и может транспортироваться в контейнере на любой стартовый комплекс.

Высокая экономичность ракеты может позволить Astra занять серьезные конкурентные позиции на рынке космических запусков. По утверждению компании, ее ракета будет самым простым и технологичным носителем в мире. Стоимость одного старта составляет около $2,5 млн. Для сравнения, запуск ракеты тяжелого класса Falcon 9 компании SpaceX оценивается более чем в $60 млн.

В 2018 году ракеты компании Astra, стартовавшие с комплекса Кадьяке, совершили два суборбитальных полета, но они также закончились авариями. При подготовке к запуску в марте 2020 года ракета разрушилась на стартовом комплексе из-за возникших технических проблем.

Компания Astra участвовала в конкурсе Агентства перспективных исследовательских проектов в области обороны (DARPA) Минобороны США по созданию легкого носителя для выполнения срочного заказа на вывод на орбиту груза, о котором становится известно за трое-четверо суток до старта. Однако компания не успела своевременно подготовить ракету к запуску.

"Мы хотим получить возможность запускать полезную нагрузку на орбиту в очень короткие сроки, без предварительного уведомления о полезной нагрузке, орбиты или места запуска", - сказал тогда Тодд Мастер, менеджер отдела по тактическим технологиям программы "DARPA Launch Challenge".