Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:34Заразились
на 26.09В России 1 143 571+7 523В мире 32 476 713+335 488

Компания SpaceX отложила запуск партии интернет-спутников Starlink

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Американская компания SpaceX перенесла на сутки планировавшийся в воскресенье запуск тяжелой ракеты-носителя Falcon 9 с очередной партией из 60 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, сообщил в субботу специализированный сайт Spaceflight Now.

По имеющимся данным, это связано с отсрочкой на сутки старта с космодрома на мысе Канаверал тяжелой ракеты-носителя Delta IV с секретным спутником NROL-44 Национального управления военно-космической разведки США (NRO), который теперь планируется осуществить в воскресенье.

Запуск Falcon 9 с интернет-спутниками Starlink предполагается совершить 28 сентября в 10:22 по времени Восточного побережья США (в 17:22 по Москве) со стартового комплекса LC-39A на космодроме НАСА на мысе Канаверал.

Первая многоразовая ступень ракеты-носителя SpaceX, которая будет использоваться во второй раз, должна будет традиционно совершить управляемую посадку на автоматическую плавучую платформу Just Read the Instructions в Атлантике, примерно 633 км от космодрома.

Кроме того, специальные спасательные морские суда Ms. Tree и Ms. Chief в Атлантике попытаются "поймать" в надводные сети или выловить из воды две створки обтекателя головной части ракеты, которые после отделения будут спускаться на парашютах. Повторное использование обтекателя позволяет экономить компании SpaceX до $6 млн при запусках своих ракет.

Это будет уже 13-й вывод на орбиту группы интернет-спутников Starlink, начиная с мая прошлого года.

Предыдущая партия из 60 спутников Starlink была запущена 3 сентября.

Нынешняя орбитальная группировка SpaceX уже состоит из 713 космических аппаратов. В настоящее время компания является крупнейшим спутниковым оператором в мире.

США SpaceX Falcon Starlink

Новости по теме

Новости

В Минске начались задержания протестующих

Катастрофа Ан-26 на Украине

На месте крушения Ан-26 на Украине нашли тела всех погибших

Взрывы в Бейруте

В Ливане провалились попытки сформировать новое правительство

Катастрофа Ан-26 на Украине

Число погибших в крушении Ан-26 на Украине увеличилось до 26 человек

Катастрофа Ан-26 на Украине

Минобороны Украины сообщило, что Ан-26 мог зацепить землю крылом

Минобороны Украины сообщило, что Ан-26 мог зацепить землю крылом
Катастрофа Ан-26 на Украине

Командир разбившегося Ан-26 запросил посадку за пять минут до крушения

Катастрофа Ан-26 на Украине

Спасатели пока не нашли трех человек после крушения Ан-26 под Чугуевом

Спасатели пока не нашли трех человек после крушения Ан-26 под Чугуевом

Что случилось этой ночью: суббота, 26 сентября

Байден пригрозил России последствиями за "вмешательство" в выборы

Байден пригрозил России последствиями за "вмешательство" в выборы
Катастрофа Ан-26 на Украине

Число погибших при крушении Ан-26 под Чугуевом возросло до 25 человек

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');