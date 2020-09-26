Компания SpaceX отложила запуск партии интернет-спутников Starlink

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Американская компания SpaceX перенесла на сутки планировавшийся в воскресенье запуск тяжелой ракеты-носителя Falcon 9 с очередной партией из 60 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, сообщил в субботу специализированный сайт Spaceflight Now.

По имеющимся данным, это связано с отсрочкой на сутки старта с космодрома на мысе Канаверал тяжелой ракеты-носителя Delta IV с секретным спутником NROL-44 Национального управления военно-космической разведки США (NRO), который теперь планируется осуществить в воскресенье.

Запуск Falcon 9 с интернет-спутниками Starlink предполагается совершить 28 сентября в 10:22 по времени Восточного побережья США (в 17:22 по Москве) со стартового комплекса LC-39A на космодроме НАСА на мысе Канаверал.

Первая многоразовая ступень ракеты-носителя SpaceX, которая будет использоваться во второй раз, должна будет традиционно совершить управляемую посадку на автоматическую плавучую платформу Just Read the Instructions в Атлантике, примерно 633 км от космодрома.

Кроме того, специальные спасательные морские суда Ms. Tree и Ms. Chief в Атлантике попытаются "поймать" в надводные сети или выловить из воды две створки обтекателя головной части ракеты, которые после отделения будут спускаться на парашютах. Повторное использование обтекателя позволяет экономить компании SpaceX до $6 млн при запусках своих ракет.

Это будет уже 13-й вывод на орбиту группы интернет-спутников Starlink, начиная с мая прошлого года.

Предыдущая партия из 60 спутников Starlink была запущена 3 сентября.

Нынешняя орбитальная группировка SpaceX уже состоит из 713 космических аппаратов. В настоящее время компания является крупнейшим спутниковым оператором в мире.