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Лукашенко предложил отозвать войска от границы при уменьшении активности НАТО

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел в субботу совещание с силовым блоком Совета безопасности, поинтересовался стратегией действий на западной границе, учитывая проходящие в странах-соседях учения блока НАТО.

"Первый вопрос - о ситуации на западной границе. Хотел бы услышать доклад министра обороны и начальника Генштаба о том, какие вы предлагаете действия нашей армии в ближайшее время. То есть, если натовские войска в Польше, Литве в принципе закончили так называемые учения и не шевелятся там больше, нам следует адекватно на это реагировать. Мы не можем там долгое время без необходимости держать вооруженные силы в таком количестве. Тем более, что это недешево обходится", - сказал Лукашенко. Его цитирует госагентство БелТА.

Если же, добавил он, "там по-прежнему происходят те же события, что и месяц тому назад, значит, ваши предложения, как мы будем реагировать в связи с этим?"

Кроме того, Лукашенко потребовал доложить ему о общественно-политической ситуации в стране. "Потому что мы обычно топчемся здесь, в Минске, но страна не такая маленькая. Поэтому хотелось бы услышать, какова обстановка", - сказал президент.

В Белоруссии с 9 августа продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Оппозиция не признала оглашенных властями итогов выборов, считает их сфальсифицированными.

В субботу тысячи женщин вышли на протестную акцию в центре Минска.

Белоруссия Александр Лукашенко

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