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Белоруссия вернула войска с западной границы в места дислокации

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Активность сил НАТО у белорусских границ продолжает беспокоить Минск, адекватное реагирование на ситуацию на границе будет продолжено, заявил министр обороны Виктор Хренин по итогам совещания у президента в субботу.

"Тот комплекс мероприятий, который проводился в рамках учения на Гродненском тактическом направлении, свернут, войска возвращены в пункты постоянной дислокации", - сказал Хренин в эфире телеканала СТВ.

В эфире телеканала ОНТ он уточнил, что остаются на учебно-боевом дежурстве силы и средства ракетных войск и артиллерии, Военно-воздушных сил и войск ПВО.

"В рамках 3-го этапа внезапной проверки Вооруженных сил мы привели в боевую готовность танковый батальон 11-й механизированной бригады, который в данный момент полностью отмобилизован, приведен в готовность, подняты все материальные средства, боеприпасы. Батальон осуществляет погрузку на железнодорожный транспорт и будет переброшен на полигон "Осиповичский", где выполнит задачи с боевой стрельбой, будет проведено батальонное тактическое учение", - рассказал Хренин.

"Также еще пять воинских частей проводят отмобилизование", - добавил он. Министр сообщил, что оборонное ведомство продолжает отслеживать ситуацию на сопредельных территориях, в частности, видит, что происходит движение войск НАТО в рамках операций "Усиленное передовое присутствие" и "Атлантическая решимость".

Так, сейчас происходит переброска сил альянса на полигон Пабраде, "в 15 км от нашей госграницы находится 2-й танковый батальон 69-го танкового полка США". "В принципе, такое же мероприятие происходило весной. Но это нас тоже не может не беспокоить - то, что в непосредственной близости от нашей границы будет задействовано порядка 500 человек, 29 танков, 43 боевых машин "Брэдли", - сказал министр.

"Также мы отмечаем усиленные полеты авиации вдоль нашей границы. И ведение разведки мероприятий, происходящих на территории нашего государства. Нас не могут не беспокоить полеты бомбардировщиков Б-52 вдоль нашей государственной границы", - добавил Хренин.

Ранее в субботу президент Белоруссии Александр Лукашенко провел совещание с силовым блоком Совета безопасности, поинтересовался стратегией действий на западной границе, учитывая проходящие в странах-соседях учения блока НАТО.

Белоруссия НАТО

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