Лукашенко рассказал о "красных линиях" в ситуации с протестами

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на протестах в Минске никто не пересекал "красные линии".

В ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи Лукашенко рассказал о том, что внимательно наблюдает за акциями, которые проходят в выходные в Минске, отметив, что в будни "страна живет обычной жизнью".

"Да, и в субботу - в воскресенье часть Минска мы освобождаем, чтобы люди могли, если у них есть желание, пройтись по этой части, но, главное, я это постоянно говорю, не переходить черту. Есть красные линии, Вам тоже это знакомо и известно больше, чем мне, Вам пришлось эти линии чертить по Чечне, прежде всего, когда Вы стали уж совсем молодым президентом, я это помню. Не дай Бог, конечно, это в Белоруссии. Но, тем не менее, есть красные линии, которые никто не имеет права переходить", - сказал Лукашенко.

При этом президент Белоруссии добавил: "Но пока эти красные линии никто не нарушал". Лукашенко также обратил внимание, что события в Минске преподносились СМИ определенным образом, в том числе он заметил "много конспирологического" в публикациях относительно встречи двух президентов.

"Спасибо за то, что откровенно и достаточно полно Вы затронули вопросы нашей сегодняшней встречи, которые будут обсуждаться на этой встрече. Это правильно, потому что, как никогда раньше, я в силу определенных обстоятельств очень тщательно отслеживаю публикации в разных СМИ. Столько конспирологического было накануне нашей встречи, поэтому все, что Вы сказали, очень важно, и оно, в общем, отвечает на все те вызовы и настроения в СМИ", - сказал Лукашенко.

Протесты в Белоруссии

В Белоруссии уже более месяца продолжаются многотысячные акции протеста против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа. Победителем объявлен Лукашенко, который занимает пост главы государства с 1994 года. Оппозиция не признала объявленные властями результаты выборов, считает их сфальсифицированными.

За время протестов задержаны порядка 10 тыс. человек, есть погибшие. В частности, только накануне, 13 сентября, по официальным данным, были задержаны около 800 протестующих. Белорусские милиционеры действуют на акциях протеста жестко, с применением силы.