МВД Белоруссии отчиталось о задержании 774 человек на воскресных акциях протеста

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Милиция в Белоруссии 13 сентября задержала 774 человек за нарушения закона о массовых мероприятиях, из них в Минске – более 500. Об этом сообщила в понедельник официальный представитель МВД республики Ольга Чемоданова.

Она отметила, что 544 человека находятся в местах содержания задержанных до рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям.

По ее словам, 13 сентября в различных населенных пунктах Белоруссии зафиксировано 28 протестных акций. Общая численность участников не превысила 22 тысяч человек, заявила Чемоданова.

Между тем очевидцы с воскресной акции в Минске сообщали, что ее численность превышает 100 тыс. человек.

Водомет в Бресте

В МВД Белоруссии заявили, что во время протестных акций милиция приняла необходимые меры по поддержанию порядка и обеспечению общественной безопасности. Так, по словам представителя МВД, в Бресте во избежание угрозы безопасности дорожного движения был использован водомет.

Инциденты в Витебске, Новополоцке и Могилеве

В МВД также заявили, что в Витебске мужчина сорвал с сотрудника, несущего службу по охране общественного порядка, жетон и видеорегистратор; в Новополоцке активисты повредили три служебных автомобиля сотрудников правоохранительных органов.

Кроме того, в Могилеве возле ТЦ "Атриум" участник несанкционированной акции напал на двух сотрудников милиции, повредил их униформу, сорвал радиостанцию и видеорегистратор, завили в МВД.

Действиям участников беспорядков дается правовая оценка, отметила Чемоданова.

В Белоруссии уже более месяца продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа. Победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года.