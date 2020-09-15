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Рада поддержала введение санкций ЕС против фальсификаторов выборов в Белоруссии

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Верховная Рада разделила оценку ЕС о недемократическом характере президентских выборов в Белоруссии и поддержала введение санкций Евросоюза против виновных в фальсификации результатов президентских выборов.

За соответствующее постановление "О заявлении украинского парламента о ситуации в Беларуси" (№ 3053А) проголосовало 228 народных депутатов.

"Мы присоединяемся к оценкам Европейского Союза о недемократическом характере президентских выборов в Беларуси и поддерживаем введение санкций против ответственных за фальсификации результатов выборов и применение насилия против протестующих", - говорится в заявлении.

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В заявлении отмечается, что выборы президента Беларуси прошли с существенными нарушениями, и украинский парламент считает, что они не были свободными и честными, и прошли в условиях полного отсутствия соревнования между кандидатами, свободных СМИ, а также авторитетных наблюдателей от международных организаций, таких как ОБСЕ, Совет Европы.

Народные депутаты осудили применение правоохранительными органами Белоруссии чрезмерной силы и жестокости по отношению к протестующим.

"Верховная Рада требует освобождения всех без исключения задержанных и надеется, что официальная власть Беларуси не допустит дальнейшей эскалации и напряжения в белорусском обществе, преследований, как по политическим мотивам своих оппонентов, так и граждан Беларуси, которые вышли на улицы городов показать свое несогласие с действиями официальной власти", - говорится в заявлении.

Верховная Рада также осудила незаконные задержания украинских граждан и пообещала, что будет всеми законными способами защищать их права и интересы.

В заявлении отмечается, что Украина поддерживает суверенитет Белоруссии и отбрасывает обвинения белорусской стороны в причастности Украины к дестабилизации ситуации в республике.

"Считаем недопустимыми какие-либо намерения привлечь силы Российской Федерации и ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности - ИФ) для урегулирования ситуации в Беларуси. Будем считать такой шаг прямой угрозой для общеевропейской безопасности и безопасности Украины", - говорится в заявлении.

Верховная Рада призвала белорусскую власть к равноправному диалогу с обществом для поисков путей мирного выхода из кризиса.

Украина Белоруссия ЕС

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