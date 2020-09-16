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Еврокомиссия призвала Турцию не запугивать соседние страны

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - В Европейском союзе понимают трудности Турции, но не считают их оправданием для ее агрессивного поведения в регионе, заявила в среду в Европарламенте глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

"Да, у Турции проблемное соседство. И да, она принимает миллионы беженцев, за что мы поддерживаем ее значительным финансированием. Но ничто из этого не может служить оправданием ее попыток устрашения своих соседей", - подчеркнула фон дер Ляйен.

Глава Европейской комиссии отметила, что, хотя Турция расположена географически близко к Евросоюзу и всегда будет близким его соседом, недопонимание между Анкарой и Брюсселем растет.

"Турция есть и всегда будет важным соседом, но, несмотря на то, что мы близки в географическом плане, дистанция между нами, вероятно, продолжает расти", - сказала она.

Фон дер Ляйен также добавила, что Греция и Кипр "всегда могут рассчитывать на солидарность Европы в защите их суверенных прав".

Турция в последнее время активно проводит поиск месторождений в восточной части Средиземного моря, что привело к напряженности в отношениях с Грецией, Кипром и другими европейскими странами, считающими, что турецкая сторона ищет месторождения в не принадлежащих ей районах.

Турция ЕС Еврокомиссия Урсула фон дер Ляйен Греция Кипр

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