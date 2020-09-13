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Турция намерена вскоре объявить об открытии новых месторождений углеводородов

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Власти Турции в скором времени могут объявить об открытии новых месторождений углеводородов в Средиземном и Черном морях, заявил в субботу турецкий министр энергетики Фатих Донмез.

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"Турция вскоре может объявить об открытии новых месторождений в Черном и Средиземном морях", - пишет агентство "Анадолу" со ссылкой на министра.

Он также сообщил, что до конца года в Турцию прибудет плавучая платформа по хранению природного газа, которая была заказана Анкарой два года назад.

"Наша цель очевидна. Мы продолжим поиск, бурение, пока не станем нетто-экспортером (энергоресурсов - ИФ). Мы будем защищать наши права при любых условиях", - сказал министр.

Турция в последнее время активно ведет поиск месторождений в восточной части Средиземного моря, что привело к напряженности в отношениях Анкары с Грецией, Кипром и другими европейскими странами, считающими, что турецкая сторона ищет месторождения в не принадлежащих ей районах.

В середине лета из-за критики со стороны Афин Турция временно приостанавливала разведочное бурение на месторождениях углеводородов в Средиземном море, но уже в августе турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган объявил о возобновлении работ.

Турция Черное море Средиземное море

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