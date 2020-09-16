Минфин ФРГ оставил без комментария сообщения о сделке с США по "Северному потоку 2"

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Представитель Минфина ФРГ Кристоф Кун не стал комментировать информацию о том, что правительство Германии якобы предлагало США сделку по "Северному потоку 2".

"Мы не комментируем отдельные сообщения прессы", - сказал представитель минфина журналистам в среду.

Ранее газета Die Zeit со ссылкой на собственные источники сообщила, что правительство Германии предложило Вашингтону миллиардную сделку в обмен на отказ от санкций в отношении газопровода "Северный поток 2".

По информации издания, еще в начале августа глава Минфина ФРГ Олаф Шольц сообщил своему американскому коллеге Стивену Мнучину вначале устно, а затем письменно, что Германия готова финансировать строительство двух специальных терминалов для импорта американского СПГ. Правительство США планирует экспорт газа в Германию через терминалы в портах городов Брунсбюттель и Вильгельмхафен.

По информации издания, письменное предложение от ФРГ поддержать строительство терминалов "предоставлением до 1 миллиарда евро" поступило в Вашингтон 7 августа.

Как ожидается, 24 и 25 сентября главы стран ЕС обсудят на саммите в Брюсселе будущее газопровода и реакцию ЕС на ситуацию вокруг отравления российского оппозиционера Алексея Навального.