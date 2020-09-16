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Берлин предложил США крупную сделку за отказ от санкций против "Северного потока 2"

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Правительство Германии предложило Вашингтону миллиардную сделку в обмен на отказ от санкций в отношении газопровода "Северный поток 2", сообщает в среду газета Die Zeit со ссылкой на собственные источники.

Сообщается, что еще в начале августа глава Минфина Германии Олаф Шольц сообщил своему американскому коллеге Стивену Мнучину вначале устно, а затем письменно, что Германия готова финансировать строительство двух специальных гаваней для импорта американского сжиженного природного газа (СПГ). Правительство США планирует экспорт газа в Германию через терминалы в портах городов Брунсбюттель и Вильгельмсхафен.

По информации издания, письменное предложение Германии поддержать строительство терминалов "предоставлением до 1 миллиарда евро" поступило в Вашингтон 7 августа. "В ответ США позволят беспрепятственно достроить и запустить "Северный поток 2", - приводит издание выдержку из документа министерства.

Как ожидается, 24 и 25 сентября главы стран ЕС обсудят на саммите в Брюсселе будущее газопровода и реакцию ЕС на ситуацию вокруг отравления российского оппозиционера Алексея Навального.

США давно уговаривают Германию не участвовать в "Северном потоке 2", указывая, что он усилит зависимость страны от российского газа. Берлин был склонен поддерживать этот проект. Однако после того, как немецкое правительство объявило, что, по данным экспертизы, Навальный испытал воздействие боевым отравляющим веществом группы "Новичок", высокопоставленные чиновники начали допускать отказ от поддержки проекта.

Германия США Северный поток 2

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