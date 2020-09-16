Alitaliа запустила "антивирусные" спецрейсы между Римом и Миланом

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Итальянская авиакомпания Alitalia со среды начала выполнять ежедневные авиарейсы между Римом и Миланом, сообщают европейские СМИ.

На рейсы допускаются только пассажиры с отрицательным результатом теста на коронавирус. Путешественники могут пройти тестирование перед посадкой, либо предоставить справку о результатах анализа, сделанного не более чем за 72 часа до отправления.

В авиакомпании указали, что запуск этого рейса нацелен на "возобновление движения (авиатранспорта - ИФ), особенно в наиболее важных для страны направлениях".

В начале пандемии коронавируса Италия считалась одной из наиболее пострадавших европейских стран. В общей сложности с начала вспышки COVID-19 в стране зарегистрировано около 289 тыс. случаев коронавируса, примерно 35 тыс. заразившихся инфекцией скончались.