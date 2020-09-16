Лондон счел наиболее вероятной версию об отравлении Навального спецслужбами РФ

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - В Лондоне склоняются к тому, что покушение на российского оппозиционера Алексея Навального с использованием яда группы "Новичок" совершили именно российские спецслужбы, заявил глава британского МИД Доминик Рааб.

"Я должен сказать, что, с точки зрения Великобритании, сложно увидеть какое-либо правдоподобное альтернативное объяснение кроме того, что это дело рук российских разведслужб", - сказал Рааб в ходе пресс-конференции с госсекретарем США Майком Помпео в Вашингтоне.

Рааб также призвал Москву дать ответ на вопросы о случившемся с Навальным. "Российское правительство определенно должно дать ответ", - заявил глава МИД Великобритании.

Он сказал, что Великобритания "своими глазами увидела воздействие и последствия нападения с использованием "Новичка", когда офицеры российской разведки использовали его в нападении с целью убийства в Солсбери в 2018 году".

Навальному стало плохо 20 августа в полете из Томска в Москву. Самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Оппозиционер был госпитализирован в коме в реанимацию омской больницы. 22 августа его перевезли на лечение в Германию в берлинскую клинику Charite.

2 сентября власти ФРГ со ссылкой на лабораторию бундесвера объявили о том, что в организме Навального обнаружены следы яда из группы "Новичок", о котором впервые стало известно после отравления в Великобритании экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в марте 2018 года. Ответственность за покушение на Скрипалей британские власти возложили на Россию. В Москве отвергают эти обвинения.

7 сентября в клинике Charite сообщили, что Навального вывели из искусственной комы и его состояние улучшилось.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтверждал ранее готовность российской стороны к всестороннему взаимодействию с Германией по выяснению ситуации вокруг Навального, однако отмечал, что на ранее отправленные официальные запросы Берлин ответов не дал.

В свою очередь в МИД РФ заявляли, что отсутствие данных по Навальному от властей Германии не позволяет российским правоохранительным органам задействовать процессуальные механизмы по установлению обстоятельств происшедшего.

9 сентября немецкие СМИ со ссылкой на германское министерство обороны сообщили, что Берлин передал в ОЗХО (Организацию по запрещению химоружия) результаты исследования Навального и не видит необходимости направлять их напрямую России.