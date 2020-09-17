Захарова увидела в санкциях за Навального угрозу отношениям России с ЕС

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Инициируемые Западом очередные антироссийские санкции из-за случившегося с Алексеем Навальным призваны нанести удар по отношениям России и Евросоюза, заявила в эфире "России 1" представитель МИД Мария Захарова.

"Основная задача сегодняшнего дня, по крайней мере, так складывается - нанести удар по отношениям нашей страны, в частности, с Евросоюзом и со странами, которые входят непосредственно в это объединение. Все идет в этом русле", - прокомментировала она резолюцию Европарламента с призывом ввести такие санкции.

В резолюции также был призыв к ЕС существенно пересмотреть отношения с Россией в связи с предполагаемым отравлением российского оппозиционера.

Европарламент осуждает предполагаемую попытку убийства Навального, утверждая, что было применено запрещенное химическое оружие. Он "просит немедленно начать международное расследование (с участием ЕС, ООН, Совета Европы, их союзников и ОЗХО)" и призывает Россию сотрудничать с ОЗХО и предоставить организации полную информацию о программе "Новичок".

"Резолюция Европарламента по ситуации вокруг якобы отравления Алексея Навального, в которой между строк предлагается принять "стратегию демократизации" России с требованием отменить поправки в Конституцию РФ, является прямым и грубым вмешательством во внутренние дела нашей страны", - заявил председатель думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.

Он считает, что таким образом "европарламентарии, по сути, подтвердили провокационный характер всех событий вокруг пациента клиники Charite".