Помпео поблагодарил Литву за ее роль в ситуации с Белоруссией

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Майк Помпео в ходе встречи с главой МИД Литвы Линасом Линкявичюсом выразил признательность за роль Вильнюса в ситуации с Белоруссией.

"Госсекретарь выразил признательность Литве за ее ведущую роль в обеспечении независимости и территориальной целостности Белоруссии, а также демократических прав ее народа", - говорится в сообщении официального представителя госдепа Морган Ортагус.

Отмечается, что встреча Помпео и Линкявичуса началась с подписания меморандума о взаимопонимании по безопасности 5G.

Главы МИД также обсудили вопросы, связанные с НАТО, международные усилия по обеспечению безопасности в Афганистане, Ираке и Ормузском проливе.

Литва занимает одну из наиболее жестких позиций в отношении событий в Белоруссии после президентских выборов. Так, Сейм Литвы признал Светлану Тихановскую избранным президентом Белоруссии, разрешил въезд в страну двум сотням белорусов по "особым гуманитарным причинам". Кроме того, Латвия, Литва и Эстония обнародовали список граждан Белоруссии, которым запрещен въезд в страны Балтии. Этот список насчитывает около 30 имен, в том числе и президента страны Александра Лукашенко.

В Белоруссии более месяца продолжаются многотысячные акции протеста против итогов выборов президента, победителем которых был объявлен Лукашенко, занимающий этот пост с 1994 года. Оппозиция не признает объявленные властями результаты выборов, считая их сфальсифицированными. За время протестов задержаны уже порядка 10 тыс. человек, есть погибшие. С 9 августа поступала информация о многочисленных случаях жестокого обращения и пыток задержанных в милиции, изоляторах временного содержания.