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Лавров призвал Литву не использовать белорусскую оппозицию втемную

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что ситуацию в Белоруссии подогревают некоторые западные страны, в частности, Литва во многом руководит процессами и использует оппозицию "втемную". Однако он верит, что скоро ситуация в этой стране нормализуется. Он сказал об этом RTVI.

"Сейчас там ситуация напряжена из-за того, что оппозиция, активно поддерживаемая некоторыми нашими западными коллегами, пытается оспорить результаты выборов, но я убежден, что вскоре ситуация нормализуется, а работа по продвижению интеграционных процессов возобновится", - сказал министр.

Он призвал соседей Белоруссии, в частности Литву, не диктовать свою волю белорусскому народу и "по сути дела руководить процессами, в которых оппозицию используют во многом "втемную"".

Он отметил, что экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская, "делает заявления, которые, конечно же, провоцируют огромное количество вопросов".

"Она говорила, что у нее вызывает озабоченность, когда Россия и Беларусь имеют тесные отношения. На днях она заявила о том, что призывает силовиков перейти на сторону закона. В ее интерпретации - это прямое приглашение к измене присяге и по большому счету измене Родине. Это, наверное, уголовное преступление", - допустил Лавров. Этот пример он приводил 2 сентября на совместной пресс-конференцией с министром иностранных дел Белоруссии Владимиром Макеем.

"Поэтому те, кто обеспечивают ей рамки ее деятельности, и те, кто подсказывает ей, какие делать заявления, на какие вопросы нажимать, конечно же, должны осознавать свою ответственность", - подчеркнул глава МИД.

Ранее Лавров говорил, что представители белорусской оппозиции запрашивали Москву о контактах, но Россия не будет контактировать с ними, пока они не создадут структуру, действующую в правовом поле. Он добавил, что некоторые члены Координационного совета Белорусской оппозиции выступают за культурный разрыв с Россией, ущемление русского языка и присоединение к НАТО.

Пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков также исключал контакты с представителями Координационного совета, поскольку Конституционный суд Белоруссии признал эту организацию незаконной.

Путин не раз говорил, что признает переизбрание Александра Лукашенко президентом и считает его легитимным лидером страны.

Тихановская результаты выборов не признала, она говорила о многочисленных фальсификациях. Она начала итоги голосования оспаривать, но вскоре вынужденно покинула Белоруссию, ее приняла Литва.

Координационный совет был создан сторонниками экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской для транзита президентской власти в Белоруссии через новые выборы. Сейчас из семи членов президиума совета на свободе и в Белоруссии остается только нобелевский лауреат по литературе Светлана Алексиевич. Остальные либо арестованы, либо вынужденно выехали из страны.

Тихановская и другие члены совета не раз говорили, что не хотят разрыва с Россией и готовы к контактам.

Задержания на акции в поддержку Колесниковой в Минске

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Сергей Лавров МИД Белоруссия Литва Светлана Тихановская Владимир Путин Александр Лукашенко

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