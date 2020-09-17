Sony объявила цену на модели PlayStation 5

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Sony объявила, что выпустит свою новую игровую приставку PlayStation 5 в ноябре этого года.

На рынок попадут два варианта: с приводом для дисков Blu-ray и без него, с возможностью цифровой загрузки игр и других программ.

Цена версии PlayStation 5 с приводом Blu-Ray составит около $500. Цифровая версия приставки, которая меньше по габаритам, будет стоить около $400.

Обе версии поступят в продажу 12 ноября в США, Канаде, Японии, Мексике, Австралии, Новой Зеландии и Южной Корее. Спустя неделю приставки выйдут по всему миру.

Sony представила PlayStation 5 в июне 2020 года. Компания разработала для консоли новый геймпад, новую HD-камеру, наушники и пульт дистанционного управления. Предполагается, что большую часть игр с PlayStation 4 можно будет запустить на PlayStation 5.

На прошлой неделе американская Microsoft Corp. также назвала цены и дату выхода своих консолей Xbox Series X и Xbox Series S. Обе модели появятся в продаже 10 ноября по цене $499 и $299 соответственно.