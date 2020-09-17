Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:31Заразились
на 17.09В России 1 085 281+5 762В мире 29 764 055+205 186

Sony объявила цену на модели PlayStation 5

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Sony объявила, что выпустит свою новую игровую приставку PlayStation 5 в ноябре этого года.

На рынок попадут два варианта: с приводом для дисков Blu-ray и без него, с возможностью цифровой загрузки игр и других программ.

Цена версии PlayStation 5 с приводом Blu-Ray составит около $500. Цифровая версия приставки, которая меньше по габаритам, будет стоить около $400.

Обе версии поступят в продажу 12 ноября в США, Канаде, Японии, Мексике, Австралии, Новой Зеландии и Южной Корее. Спустя неделю приставки выйдут по всему миру.

Sony представила PlayStation 5 в июне 2020 года. Компания разработала для консоли новый геймпад, новую HD-камеру, наушники и пульт дистанционного управления. Предполагается, что большую часть игр с PlayStation 4 можно будет запустить на PlayStation 5.

На прошлой неделе американская Microsoft Corp. также назвала цены и дату выхода своих консолей Xbox Series X и Xbox Series S. Обе модели появятся в продаже 10 ноября по цене $499 и $299 соответственно.

Sony PlayStation 5

Новости

Полмиллиона американцев остались без электричества из-за шторма "Салли"

Полмиллиона американцев остались без электричества из-за шторма "Салли"

В Белоруссии задержали руководство "Белтяжмаша"

Белорусская оппозиция создаст "черный список" силовиков

Есихидэ Суга приступил к работе в качестве премьер-министра Японии

Есихидэ Суга приступил к работе в качестве премьер-министра Японии

Что случилось этой ночью: четверг, 17 сентября

Дым от лесных пожаров в США достиг Северной Европы

Дым от лесных пожаров в США достиг Северной Европы

Трамп заявил, что США начнут массовую вакцинацию от COVID-19 в октябре

Трамп заявил, что США начнут массовую вакцинацию от COVID-19 в октябре

Глава ПНС Ливии Саррадж обещал уйти в отставку до конца октября

Навальный попал в больницу

Посольство РФ запросило в Берлине консульский доступ к Навальному

Посольство РФ запросило в Берлине консульский доступ к Навальному

Силуанов раскрыл детали процесса кредитования Белоруссии на $1,5 млрд

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');