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Суд ЕС отклонил апелляцию "Роснефти", признав обоснованность санкций

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Европейский суд отклонил апелляцию компании "Роснефть" на экономические санкции Евросоюза, введенные в 2014 году, пишет Deutsche Welle со ссылкой на решение суда.

Таким образом, санкции ЕС в отношении компании остаются в силе.

"В своем сегодняшнем решении Европейский суд отклонил апелляцию компаний (группы "Роснефть" - ИФ) в полном объеме", - цитирует издание сообщение суда.

"Роснефть" подала иск к властям Великобритании о правомерности секторальных санкций ЕС, введенных против России в 2014 году. По мнению "Роснефти", Великобритания трактовала их слишком широко, что привело к дополнительным неоправданным ограничениям для работы компании на международных рынках.

Однако в январе 2015 года Высокий суд Лондона направил иск "Роснефти" в Суд ЕС, так как российская компания оспаривает постановления Евросоюза и у британского суда нет полномочий выносить решение об их правомерности.

"Роснефть" оспаривает европейские санкции в отношении нефтяного сектора, которые ограничивают поставки товаров и услуг для использования в арктических, глубоководных и сланцевых поисках и в производстве нефти в России. Кроме этого, компания оспаривает положения о ценных бумагах и кредитовании, ограничивающие предоставление финансирования и услуг по торговле акциями определенным российским компаниям, в том числе нефтяным.

В 2018 году Общий суд ЕС (первая инстанция) отклонил иски ряда российских компаний, просивших отменить экономические санкции, введенные против них Евросоюзом.

Роснефть ЕС

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