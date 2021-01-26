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"Роснефть" заверила, что "Восток Ойл" не попадет под санкции

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Проект "Роснефти" "Восток Ойл" не попадает под санкционные ограничения, заявляет компания, ссылаясь на результаты экспертизы, которую провели ведущие мировые технологические и юридические компании.

По данным компании, экспертиза подтверждает, "что "Восток Ойл" не является арктическим шельфовым и/или сланцевым проектом и не попадает под действие санкционных ограничений".

Кроме того, "Роснефть" не нуждается в привлечении инвестиций в "Восток Ойл" в обмен на поставки нефти, добавляет НК.

"Ресурсный потенциал проекта, высокое качество нефти и его экономическая модель делают "Восток Ойл" одним из наиболее привлекательных объектов для инвестирования в мировой энергетической отрасли, что подтверждается оценками ведущих мировых инвестиционных банков", - уверяет компания.

"Коммерческая деятельность "Роснефти" по заключению поставочных контрактов является отдельным направлением бизнеса, который проводится со всеми субъектами мирового трейдинга", - поясняет НК.

Как ожидается, "Восток Ойл" в рамках первой очереди обеспечит добычу, перевалку и транспортировку 50 млн тонн нефти, во второй - до 100 млн тонн. При этом "Роснефть" пообещала уже в 2024 году отгружать с "Восток Ойла" 30 млн тонн нефти по Северному морскому пути (СМП). В проект входит Пайяхское месторождение с запасами на госбалансе более 1 млрд тонн нефти, активы НК на севере Красноярского края: Западно-Иркинский участок с запасами нефти 0,5 млрд тонн и месторождения Ванкорского кластера.

Роснефть Восток Ойл Пайяхское месторождение Севморпуть

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