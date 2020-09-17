Европарламент потребовал усилить санкции против РФ из-за инцидента с Навальным

Предлагается, в частности, создать механизм по заморозке активов тех лиц, которых ФБК обвинил в коррупции

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Европейский парламент (ЕП) в принятой в четверг резолюции призвал ЕС усилить санкционное давление на российскую власть и существенно пересмотреть отношения с Россией в связи с предполагаемым отравлением российского оппозиционера Алексея Навального.

Европарламент осуждает предполагаемую попытку убийства Навального, утверждая, что было применено запрещенное химическое оружие. Он "просит немедленно начать международное расследование (с участием ЕС, ООН, Совета Европы, их союзников и ОЗХО)".

ЕП "призывает российские власти в полной мере сотрудничать с ОЗХО для обеспечения беспристрастного международного расследования и привлечения к ответственности виновных", а также "незамедлительно предоставить ОЗХО полную информацию о своей программе "Новичок".

Принятая резолюция относится к разряду "незаконодательных", носит рекомендательный характер, необязательна к исполнению институтами ЕС и правительствами государств-членов, но служит для них политическим ориентиром.

В резолюции Навальный назван "ведущим российским оппозиционным политиком, юристом, блогером и активистом по борьбе с коррупцией", который, по мнению европейских депутатов, стал "одним из немногих эффективных лидеров российской оппозиции", "поскольку был задержан, арестован и осужден в попытках прекратить его политическую и общественную деятельность".

"Политические убийства и отравления в России являются системными инструментами режима, преднамеренно нацеленными на оппозицию", - говорится в резолюции.

"Подавление социального инакомыслия усиливается безнаказанностью полиции и сил безопасности, а также нежеланием судов привлекать к ответственности настоящих виновных", - отмечается в документе.

В нем утверждается, что "политически мотивированные убийства и покушения на убийство, совершенные российскими спецслужбами, имеют прямое влияние на внутреннюю безопасность ЕС".

Предложения по санкциям

Главный призыв депутатов обращен к главам МИД стран Евросоюза, которые соберутся 21 сентября на заседание Совета ЕС. Министров иностранных дел призывают "как можно скорее разработать список сильных ограничительных мер в отношении России и усилить существующие санкции против России".

Европейские депутаты выступают за дальнейшее ужесточение санкций против российского государства при одновременном усилении сотрудничества с гражданским обществом.

Европарламент настоятельно призвал лидеров ЕС "внедрить такие механизмы санкций, которые позволили бы отыскивать и замораживать европейские активы коррумпированных лиц в соответствии с выводами Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального".

Кроме того, Европарламент призвал Брюссель и правительства государств-членов "уделить первоочередное внимание утверждению и реализации в ближайшем будущем санкционного механизма союза в области прав человека по типу "списка Магнитского", который будет включать (физических) лиц и может предусматривать секторальные санкции, направленные против российского режима".

В свете "дела Навального" Европарламент ожидаемо подтвердил свою изначально негативную позицию в отношении завершения строительства газопровода "Северный поток 2", предлагая его остановить.

Европарламент рекомендовал правительствам "продолжать изолировать Россию на международных форумах" и "критически анализировать сотрудничество ЕС с Россией".

Он предложил "принять стратегию ЕС по поддержке российских диссидентов, неправительственных организаций и организаций гражданского общества, а также независимых СМИ", создать "дополнительные возможности для обучения молодых россиян в ЕС" и даже "содействовать открытию российского университета в изгнании в одном из государств-членов ЕС".

Депутаты призвали Еврокомиссию пересмотреть политику ЕС в отношении России, которая ныне основана на "пяти руководящих принципах", и разработать новую всеобъемлющую стратегию "будущих отношений с демократической Россией".

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