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Слуцкий назвал резолюцию Европарламента вмешательством в дела РФ

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает, что принятая в четверг Европарламентом резолюция - пример вмешательства во внутренние дела РФ.

"Резолюция Европарламента по ситуации вокруг якобы отравления Алексея Навального, в которой между строк предлагается принять "стратегию демократизации" России с требованием отменить поправки в Конституцию РФ, является прямым и грубым вмешательством во внутренние дела нашей страны", - сказал Слуцкий журналистам в четверг.

Он считает, что таким образом "европарламентарии, по сути, подтвердили провокационный характер всех событий вокруг пациента клиники Шарите".

Ранее в четверг Европейский парламент принял резолюцию, в которой призвал ЕС усилить санкционное давление на российскую власть в связи с предполагаемым отравлением Навального.

Ранее Германия заявила, в его организме были найдены следы яда из группы "Новичок". Соратники Навального сообщили в четверг, что вещество было обнаружено на бутылке из-под воды из томской гостиницы, где останавливался оппозиционер.

Госдума Леонид Слуцкий Алексей Навальный

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