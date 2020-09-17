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Минск счел резолюцию Европарламента агрессивной и неконструктивной

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Официальный Минск расценил резолюцию Европарламента по ситуации в Белоруссии как носящую агрессивный характер и не содержащую конструктивных предложений.

"Документ носит явно агрессивный характер и не содержит ни одного конструктивного либо взвешенного тезиса. Даже если бы и хотелось, то опереться в нем не на что. Анализ просто подменен набором эмоциональных предложений, притом таких, что "кто в лес, кто по дрова", и призывает в никуда", - говорится в комментарии белорусского МИД.

Ранее в четверг Европейский парламент принял резолюцию о ситуации в Белоруссии с осуждением власти и с поддержкой оппозиции. В нем содержится требование ввести санкции против президента Александра Лукашенко, его силового аппарата, а также россиян, оказывающих поддержку белорусскому режиму.

Белоруссия Европарламент

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