Тихановская призвала впустить в Белоруссию спецдокладчика ООН

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Требования белорусской оппозиции соответствуют нормам международного права, они требуют от властей "прекратить насилие в отношении мирных граждан", освободить политзаключенных и допустить в страну спецдокладчика ООН, заявила экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская.

Она сказала это в видеообращении к Совету по правам человека в ООН.

"Я еще раз отмечаю наше желание вести диалог с властями и найти мирное решение кризису, который затронул нашу страну", - заверила она.

Представители Белоруссии, России, Китая и Венесуэлы заявили, что СПЧ ООН нарушил формат проведения срочных дебатов. В частности, они просили не показывать видеообращение Тихановской. Представители западных стран не усмотрели в этом никаких нарушений, и запись была показана.