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Кронпринц Бахрейна стал волонтером в испытании китайской COVID-вакцины

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Наследный принц Бахрейна Салман ибн Хамад ибн Иса Аль Халифа стал одним из первых представителей королевских семейств, кто присоединился к испытаниям вакцины против коронавируса, сообщает британское издание The Guardian.

"Мы в Бахрейне можем с гордостью сказать, что шагнули вперед и взяли на себя ответственность, сначала поделившись передовым опытом лечения и тестирования, а затем поддерживая безопасное тестирование и разработку вакцины", - приводит The Guardian слова кронпринца.

Пандемия коронавируса

Как сообщает издание, Салман ибн Хамад ибн Иса Аль Халифа принимает участие в клинических испытаниях вакцины китайской компании Sinopharm, третья фаза испытаний которой началась недавно. В них участвуют 6 тыс. волонтеров.

В Бахрейне диагностировали свыше 62 тыс. случаев коронавируса, 216 инфицированных скончались.

Четыре китайские вакцины от коронавируса находятся на завершающей стадии клинических испытаний, три из них уже были предложены в рамках программы экстренного использования, начатой в июле.

Подразделение государственной фармацевтической компании China National Pharmaceutical Group (Sinopharm) и зарегистрированной в США Sinovac Biotech разрабатывают три вакцины. Четвертая вакцина против COVID-19, разработанная CanSino Biologics, была одобрена для использования китайскими военными в июне.

Бахрейн коронавирус

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