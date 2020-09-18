Литва пообещала адекватный ответ Белоруссии на закрытие границ

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Литовский президент Гитанас Науседа назвал провокацией угрозы белорусского руководителя Александра Лукашенко закрыть границу и предупредил о зеркальном ответе в случае принятия подобного решения.

"Я думаю, что это провокация, без конкретных оснований. Власти некоторых стран просто забывают, что в международных отношениях действует зеркальный принцип - границы можно закрыть с обеих сторон", - отметил в пятницу Науседа.

По сообщению администрации президента Литвы, положение в Белоруссии Науседа обсудил по телефону с польским коллегой Анджеем Дудой и пригласил Варшаву присоединиться к санкциям стран Балтии против Лукашенко.

"Польша приглашена присоединиться к объявлению региональных санкций, чтобы продемонстрировать тем самым солидарность с белорусским гражданским обществом, испытывающим агрессию и политическую расправу. Глава Польши сказал, что рассмотрит введение национальных санкций", - говорится в сообщении.

Ранее литовский премьер Саулюс Сквернялис пообещал, что Литва и Польша прекратят пропуск на Запад грузов из Белоруссии, если Минск решится на закрытие границ.

"Если будут с их стороны такие шаги, то ответ будет адекватным", - сказал он журналистам в пятницу. "Из этой страны просто не смогут выехать грузовые автомобили - ни через Литву, ни через Польшу. Это, наверняка, будет еще одним ударом по экономике (Белоруссии - ИФ), которая и так тяжело больна", - отметил литовский премьер.

Сквернялис подчеркнул, что после заявлений президента Белоруссии Александра Лукашенко о закрытии границ пока никаких реальных действий соседняя страна не предприняла. "Не думаю, что это будет сделано", - добавил он.

Лукашенко в четверг, 17 сентября, заявил, что Белоруссия закрывает границу с Польшей и Литвой и усиливает охрану государственной границы с Украиной, а также добавил, что "половина армии" направляется на охрану западных границ.

Командующий Службы охраны госграницы Литвы Рустам Любаев сообщил агентству BNS, что сейчас движение на пограничных пунктах с Белоруссией проходит в обычном порядке.