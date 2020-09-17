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Лукашенко закрыл границу Белоруссии с Западом

Лукашенко закрыл границу Белоруссии с Западом
Фото: Reuters

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Белоруссия закрыла границу с Польшей и Литвой и усилила охрану за границей с Украиной, заявил президент Александр Лукашенко на женском форуме "За Беларусь".

"Мы вынуждены отвести войска с улиц. Как я уже говорил - пол-армии поставить под ружье, и закрыть государственную границу с Западом, прежде всего с Литвой и Польшей. Мы вынуждены усилить государственную границу, к величайшему сожалению, с нашей братской Украиной", - отметил президент.

Ранее Белоруссия была единственной страной, которая не закрывала границы в связи с пандемией коронавируса.

Лукашенко добавил, что вынужден в последние дни вместе с президентом России Владимиром Путиным выстраивать общую защиту Союзного государства.

На этом же форуме президент заявил, что на президентских выборах "никакого вранья" не было и что невозможно фальсифицировать 80% голосов, которые он набрал.

По его словам, участницы женских протестов "опомнятся", женщины пишут "настоящую и непродажную историю", а "атака на Беларусь началась за два с половиной часа до закрытия участков".

Он рассказал, что омоновцы "спасли страну и сорвали блицкриг", а в СИЗО и спецприемнике на Окрестина их не было, там служат внутренние войска. Он также рассказал, что имела место попытка штурма Дворца независимости, но штурм провалился.

Президент сообщил, что Москва и Минск решили провести второй этап белорусско-российских учений "Славянское братство-2020" на территории Белоруссии из-за острой ситуации в республике. Второй этап учений он посвятил женщинам.

Ранее в этот же день глава МИД России Сергей Лавров заявил, что западные страны диктуют свою волю белорусскому народу и оппозиции и, в частности, Литва по сути дела руководит процессами в Белоруссии и часто использует оппозицию "втемную".

Протесты в Минске

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Александр Лукашенко Минск ОМОН Польша Литва Украина

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