Премьер Великобритании объявил о второй волне коронавируса

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что в стране начинается вторая волна эпидемии коронавируса, информирует в пятницу британская пресса.

"Сейчас мы сталкиваемся со второй волной... Я боюсь, что это абсолютно неизбежно - мы столкнемся с этим в нашей стране", - заявил Джонсон.

Британский премьер добавил, что новая волна заражений COVID-19 началась "во Франции, в Испании, по всей Европе".

Однако Джонсон поспешил заверить, что власти "держат ситуацию под контролем".

"Я абсолютно не хочу вводить более масштабные меры изоляции, мы хотим держать школы открытыми, и это фантастика, что работа учебных заведений вернулась на прежний уровень. Мы хотим держать экономику открытой настолько, насколько это возможно, мы хотим, чтобы бизнес развивался", - объяснил британский премьер.

Он отметил, что "единственный способ добиться этого - следовать инструкциям".

Джонсон также подчеркнул, что введение национального карантина является "последней мерой, которой кто-либо желает".

На прошлой неделе британское правительство приняло решение о введении ряда дополнительных ограничительных мер на территории Англии из-за увеличения числа пациентов с коронавирусом COVID-19, в том числе будут запрещены собрания более шести человек. Эксперты полагают, что правило будет действовать по меньшей мере в течение нескольких месяцев.

Всего в Великобритании зафиксировано почти 386 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией. За последние сутки вирус подтвердился еще у 4322 человек. С начала вспышки COVID-19 на территории Соединенного королевства от последствий заражения вирусом умерло более 41,5 тыс. человек.