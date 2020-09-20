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Британцев будут штрафовать на 10 тыс. фунтов за нарушение самоизоляции

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Правительство Великобритании повысило до 10 тыс. фунтов стерлингов (около $13 тыс.) размер штрафа за нарушение приказа о самоизоляции, связанной с коронавирусом COVID-19, сообщает "Би-би-си".

С 28 сентября лица, чей тест на коронавирус окажется положительным, а также контактировавшие с больными COVID-19 обязаны самоизолироваться под угрозой штрафа.

Новые антивирусные меры также включают единовременную выплату поддержки в размере 500 фунтов стерлингов лицам с низкими доходами и штрафы для работодателей, которые наказывают сотрудников, находящихся на самоизоляции.

В пятницу премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что в стране начинается вторая волна эпидемии коронавируса. При этом он заверил, что власти "держат ситуацию под контролем".

В субботу в Великобритании было выявлено 4 422 новых случая COVID-19, 27 пациентов скончались, напоминает "Би-би-си".

Великобритания Коронавирус

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