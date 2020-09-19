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Трамп заявил, что с афганскими талибами можно договориться

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп считает, что с афганскими талибами (движение "Талибан", запрещенная в РФ террористическая организация)возможно договориться.

"У нас все хорошо получается с "Талибаном". У них есть воля, они умны, у них острый взгляд, но они 19 лет воевали, и они устали от борьбы", - сказал он на брифинге в пятницу.

По его словам, "в ближайшие пару недель контингент американских войск в Афганистане будет сокращен до 4 тыс. человек, после чего будет сделано окончательное заключение".

В прошлую субботу в столице Катара Дохе стартовали переговоры между представителями афганского правительства и движения "Талибан". Главными темами этих переговоров станут долговременное прекращения огня и политическое урегулирование конфликта в Афганистане.

США Афганистан Талибан Дональд Трамп

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