"Талибан" выразил надежду на переизбрание Трампа

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Запрещенная в РФ террористическая группировка "Талибан" надеется, что действующий президент США Дональд Трамп сможет переизбраться на второй срок и выведет американские войска из Афганистана, заявил CBS News представитель талибов Забиулла Муджахид.

"Мы надеемся, что он (Трамп - ИФ) победит на выборах и положит конец военному присутствию США в Афганистане", - сказал Муджахид.

Он добавил, что, хотя всему миру Трамп может казаться нелепым, "для талибов он здравомыслящий и мудрый человек".

Другой представитель движения сообщил, что сообщение о заражении Трампа коронавирусом было воспринято "Талибаном" "с обеспокоенностью".

"Когда мы узнали, что у Трампа положительный тест на COVID-19, мы были обеспокоены его здоровьем, но, похоже, он идет на поправку", - отметил он.

Между тем в кампании Трампа заявили, что президент США не принимает поддержку талибов.

"Мы отвергаем ваше одобрение. Талибы должны знать, что президент всегда будет защищать интересы Америки всеми необходимыми средствами, а не как (соперник Трампа на выборах от Демократической партии - ИФ) Джо Байден, который выступал против ликвидации Усамы бен Ладена и Касема Сулеймани", - сказал он.

Ранее Трамп в своем твиттере писал, что надеется на вывод всех американских войск из Афганистана к Рождеству - 25 декабря.

Движение "Талибан" признано в соответствии с законодательством РФ террористическим и запрещено в России.