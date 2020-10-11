Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:26Заразились
на 10.10В России 1 285 084+12 846В мире 36 876 248+360 685

"Талибан" выразил надежду на переизбрание Трампа

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Запрещенная в РФ террористическая группировка "Талибан" надеется, что действующий президент США Дональд Трамп сможет переизбраться на второй срок и выведет американские войска из Афганистана, заявил CBS News представитель талибов Забиулла Муджахид.

"Мы надеемся, что он (Трамп - ИФ) победит на выборах и положит конец военному присутствию США в Афганистане", - сказал Муджахид.

Он добавил, что, хотя всему миру Трамп может казаться нелепым, "для талибов он здравомыслящий и мудрый человек".

Другой представитель движения сообщил, что сообщение о заражении Трампа коронавирусом было воспринято "Талибаном" "с обеспокоенностью".

"Когда мы узнали, что у Трампа положительный тест на COVID-19, мы были обеспокоены его здоровьем, но, похоже, он идет на поправку", - отметил он.

Между тем в кампании Трампа заявили, что президент США не принимает поддержку талибов.

"Мы отвергаем ваше одобрение. Талибы должны знать, что президент всегда будет защищать интересы Америки всеми необходимыми средствами, а не как (соперник Трампа на выборах от Демократической партии - ИФ) Джо Байден, который выступал против ликвидации Усамы бен Ладена и Касема Сулеймани", - сказал он.

Ранее Трамп в своем твиттере писал, что надеется на вывод всех американских войск из Афганистана к Рождеству - 25 декабря.

Движение "Талибан" признано в соответствии с законодательством РФ террористическим и запрещено в России.

Хроника 09 января 2018 года – 11 октября 2020 годаВыборы в США - 2020
США Талибан Афганистан Дональд Трамп

Новости по теме

Новости

В мире снова побит рекорд по числу заразившихся коронавирусом за сутки

В мире снова побит рекорд по числу заразившихся коронавирусом за сутки

Степанакерт снова подвергся обстрелу

В Степанакерте нашли 180 неразорвавшихся кассетных бомб

В Степанакерте нашли 180 неразорвавшихся кассетных бомб

Лавров провел телефонные разговоры с главами МИД Азербайджана и Армении

Протесты в Бишкеке

Генпрокуратура Киргизии сочла незаконным освобождение Атамбаева

Генпрокуратура Киргизии сочла незаконным освобождение Атамбаева

Новый премьер Киргизии решил пересмотреть соглашения о разработке "Джеруя" и "Кумтора"

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

В Минобороны Армении заявили о соблюдении режима прекращения огня

Пандемия коронавируса

Германия и Польша ввели новые ограничения в борьбе с COVID-19

Германия и Польша ввели новые ограничения в борьбе с COVID-19

Грета Тунберг призвала американцев голосовать на выборах за Байдена

Протесты в Бишкеке

Новый премьер Киргизии рассказал о возможной отставке президента

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');