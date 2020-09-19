Что случилось этой ночью: суббота, 19 сентября

Краткая сводка событий. произошедших к утру:

– Заявление Банка России: Голубь завис в полете. Банк ожидаемое решение по ключевой ставке. Экономисты пока не могут сделать однозначный прогноз по дальнейшим шагам регулятора.

– Пресс-секретарь Навального сообщила, что на его личных вещах нет яда. Публикацию результатов исследования согласовали с Навальным. Немецкие врачи утверждают, что оппозиционера отравили разновидностью яда "Новичок".

– Трамп обвинил Россию в хищении данных о гиперзвуковом оружии. Он уточнил, что американская ракета намного лучше российской. Якобы данные похитили во время работы администрации президента Барака Обамы.

– "Краснодар" забил семь мячей "Химкам" в чемпионате России по футболу. "Краснодар" поднялся на третье место в турнирной таблице. Некоторое время в матче был ничейный счет 2:2.