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Пресс-секретарь Навального сообщила, что на его личных вещах нет яда

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Специалисты из немецкой лаборатории обнаружили вещество, которым, предположительно, был отравлен оппозиционер Алексей Навальный, только на бутылке из его номера, на личных вещах и предметах из номера яд не обнаружен, сообщила пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.

"Много вещей, которые находились в номере Алексея, практически все вещи, которые можно было забрать, которыми он очевидно пользовался, наши сотрудники ФБК, которые находились в Томске запаковали, забрали и отправили. Личные вещи Алексея, его багаж, поехал вместе с ним на медицинском борте. Поэтому, очевидно, что больше ни на чем (кроме бутылки) улик не нашли", - сказала Ярмыш в интервью телеканалу "Дождь".

Как отметила Ярмыш, специалисты в лаборатории не сообщали, что отравляющее вещество найдено на других вещах.

Ярмыш уточнила, что результаты исследования лаборатории об обнаружении яда на бутылке, были опубликованы только после согласования с Навальным.

При этом следы отравляющего вещества были найдены на горлышке бутылки, из которой пил Навальный.

Также Ярмыш сообщила, что прибывшие на борт медики выдвинули предположение, что у Навального "токсикологическое отравление".

Ранее в инстаграме оппозиционера было опубликовано сообщение о том, что немецкая лаборатория в ходе исследования бутылки с водой из номера томской гостиницы, где жил Навальный, обнаружила следы отравляющего вещества "Новичок".

Навальному стало плохо 20 августа в полете из Томска в Москву. Самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Оппозиционер был госпитализирован в коме в реанимацию омской больницы. 22 августа его перевезли на лечение в Германию в берлинскую клинику Charite.

2 сентября власти ФРГ со ссылкой на лабораторию бундесвера объявили о том, что в организме Навального обнаружены следы яда из группы "Новичок".

7 сентября в клинике Charite сообщили, что Навального вывели из искусственной комы и его состояние улучшилось.

Алексей Навальный Кира Ярмыш

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