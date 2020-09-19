В ряде районов Мадрида снова введут коронавирусные ограничения

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - В некоторых районах Мадрида снова вводятся ограничения в связи с ростом заболеваемости коронавирусом, сообщает "Би-би-си".

Начиная с понедельника новые меры затронут более 850 тысяч жителей испанской столицы. Всего 37 районов Мадрида и пригородов, где ситуация с COVID-19 наиболее серьезная.

Жители смогут покидать свой район, чтобы пойти в школу, на работу или для получения медпомощи. Запрещено будет собираться группами более шести человек, закроются парки, а магазины должны закрываться в 22:00.

Всего в Испании, по данным Университета Джонса Хопкинса, зарегистрировано 625 тыс. случаев коронавируса. При этом в районе Мадрида число заражений почти в два раза больше, чем в среднем по стране.