Власти Испании введут карантин на территории всего столичного региона из-за COVID-19

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Правительство Испании и власти автономного сообщества Мадрид достигли договоренности о частичной изоляции всего города и его предместий из-за осложнения ситуации с распространением коронавируса COVID-19, сообщают западные СМИ со ссылкой на Минздрав страны.

"Учитывая ситуацию в Мадриде, мы согласились принять эти меры, но мы понимаем, что впереди нас ждут тяжелые недели", – сказал министр здравоохранения страны Сальвадор Илья после консультаций с представителями 17 автономных сообществ Испании, отвечающих за общественное здравоохранение и борьбу с пандемией.

Меры по противодействию включают ограничение на передвижение, сокращение часов работы баров и ресторанов, а также ограничение общественных собраний до шести человек.

Согласно данным статистического сайта Worldometers, всего в Испании за время пандемии выявили более 769 тысяч случаев заражения коронавируса, из них 31,7 тысячи скончались.