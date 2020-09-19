Правозащитники насчитали более 140 задержанных в Минске

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - В ходе несанкционированного "женского марша" в Минске было задержано более 140 человек, сообщает незарегистрированный в Белоруссии правозащитный центр "Весна".

Список задержанных размещен на сайте центра, он периодически дополнятся.

Ранее о задержаниях на марше заявляли местные СМИ. По информации портала onliner.by, силовики остановили движение колонны.

В ГУВД Мингорисполкома факт задержаний подтвердили, отметив, что число задержанных уточняется.

В Белоруссии уже больше месяца продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа. Победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Оппозиция не признала объявленные властями итоги выборов, считает их сфальсифицированными.

Одной из форм протестных акций стали так называемые "женские марши", которые уже несколько недель подряд проводятся по выходным дням в столице Белоруссии.