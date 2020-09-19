В Минске начались задержания в ходе "женского марша"

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Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - В ходе несанкционированного "женского марша" в Минске в субботу начались задержания, сообщает местный портал onliner.by.

По информации СМИ, силовики в оливковой и черной форме остановили движение колонны. "Девушки прижались к зданию и стали в сцепку", - сообщает onliner.by.

После "начались задержания - силовики выдёргивают девушек из сцепки и отводят в автозаки", уточнило издание.

По информации Белорусской ассоциации журналистов, среди задержанных есть представитель СМИ. Кроме того, белорусские СМИ информируют о задержании известной активистки белорусской оппозиции Нины Багинской.

В Минске в субботу, 19 сентября, проходит несанкционированная акция протеста, заявленная как "женский марш". Участницы держат бело-красно-белые флаги, зонты такой же расцветки и шарики. Некоторые из них одеты в яркую одежду с блестками, так как сегодняшняя акция заявлена как "блестящий марш".