CNN сообщил об отправленной Трампу посылке с ядом

Архивное фото Фото: Reuters

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Американские правоохранители на этой неделе перехватили посылку, в которой содержался яд рицин, адресованную президенту США Донадьду Трампу, сообщает CNN со ссылкой на двух анонимных сотрудников служб правопорядка.

По сообщению телеканала, наличие рицина в посылке было подтверждено двумя исследованиями. Вся почта в Белом доме проверяется, прежде чем попасть к адресатам, поясняет CNN.

Расследованием дела занимаются ФБР и Секретная служба США.

Рицин - это высокотоксичный яд растительного происхождения. Его получают из семян клещевины. Для человека рицин может быть смертельно опасен.

Это не первый случай, когда сотрудники служб безопасности в Белом доме перехватывают опасные посылки. В 2018 году бывший служащий ВМС США был обвинен в отправке писем с рицином в Белый дом и Пентагон. Письма с этим ядом отправляли и бывшему президенту США Бараку Обаме.