Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:48Заразились
на 19.09В России 1 097 251+6 065В мире 30 685 001+278 804

Письмо для Трампа с рицином отправили из Канады

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Адресованное президенту США Дональду Трампу письмо с ядом рицином, которое перехватили американские службы безопасности, было отправлено из Канады, сообщает The New York Times.

В миреCNN сообщил об отправленной Трампу посылке с ядомCNN сообщил об отправленной Трампу посылке с ядомЧитать подробнее

Представитель правоохранительных органов заявил, что подобные письма также были направлены в правительственные учреждения в штате Техас. В настоящее время следователи проверяют, были ли отправлены по почте другие конверты с рицином.

По словам чиновника, в настоящее время следствие считает, что письма были отправлены из Канады. В рассылке конвертов с токсином подозревают женщину.

По сообщению The New York Times, пока следователи не нашли связи между письмами с рицином и международными террористическими организациями. Однако газета отмечает, что расследование в самом начале, и исключать какие-либо версии рано.

Как сообщалось, на этой неделе американские правоохранители перехватили почтовое отправление для президента США, в котором содержался яд рицин. Телеканал CNN называл его посылкой, а не письмом.

Рицин - это высокотоксичный яд растительного происхождения. Его получают из семян клещевины. Для человека рицин может быть смертельно опасен.

Это не первый случай, когда сотрудники служб безопасности в Белом доме перехватывают опасные посылки. В 2018 году бывший служащий ВМС США был обвинен в отправке писем с рицином в Белый дом и Пентагон. Письма с этим ядом отправляли и бывшему президенту США Бараку Обаме.

США Дональд Трамп

Новости по теме

Новости

Что случилось этой ночью: воскресенье, 20 сентября

Британцев будут штрафовать на 10 тыс. фунтов за нарушение самоизоляции

Британцев будут штрафовать на 10 тыс. фунтов за нарушение самоизоляции

Помпео заявил, что США восстановили санкции ООН против Ирана

CNN сообщил об отправленной Трампу посылке с ядом

CNN сообщил об отправленной Трампу посылке с ядом

Что произошло за день: суббота, 19 сентября

Правозащитники насчитали более 140 задержанных в Минске

В Минске начались задержания в ходе "женского марша"

В Минске начались задержания в ходе "женского марша"

Очередной "женский марш" начался в Минске

Российский космонавт опознал спутники в пролетающих над землей НЛО

Российский космонавт опознал спутники в пролетающих над землей НЛО

Что случилось этой ночью: суббота, 19 сентября

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');