Вступление в силу запрета на скачивание TikTok в США отложено на неделю

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Срок вступления в силу запрета на скачивание китайского приложения TikTok на территории Соединенных Штатов перенесен на 27 сентября, сообщает министерство торговли США.

Соответствующее решение, согласно пресс-релизу, было принято "в свете позитивного развития событий". Несколькими часами ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что "благословил" сделку по приобретению компаниями Oracle и Walmart американских операций TikTok.

Запрет должен был вступить в силу 20 сентября, но теперь крайним сроком названо 23:59 27 сентября.

С этой даты запрещается "любое оказание услуг по распространению и сопровождению мобильных приложений WeChat и TikTok" и их обновление через американские онлайн-магазины приложений.

В августе Трамп своим указом постановил заблокировать приложение TikTok в США из соображений национальной безопасности, если в течение 45 дней американские операции сервиса не купит компания из США. На этой неделе дедлайн для закрытия сделки был перенесен на 12 ноября. Среди потенциальных покупателей называли Microsoft, Walmart Inc., Oracle Corp. и Twitter Inc.

В ночь на воскресенье Трамп сообщил, что дает свое одобрение на сделку по приобретению американского бизнеса TikTok между китайским владельцем сервиса - компанией ByteDance - и американскими Walmart Inc. и Oracle Corp.