Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:48Заразились
на 19.09В России 1 097 251+6 065В мире 30 406 197+327 308

Вступление в силу запрета на скачивание TikTok в США отложено на неделю

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Срок вступления в силу запрета на скачивание китайского приложения TikTok на территории Соединенных Штатов перенесен на 27 сентября, сообщает министерство торговли США.

ЭкономикаТрамп одобрил покупку бизнеса TikTok в США компаниями Oracle и WalmartТрамп одобрил покупку бизнеса TikTok в США компаниями Oracle и WalmartЧитать подробнее

Соответствующее решение, согласно пресс-релизу, было принято "в свете позитивного развития событий". Несколькими часами ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что "благословил" сделку по приобретению компаниями Oracle и Walmart американских операций TikTok.

Запрет должен был вступить в силу 20 сентября, но теперь крайним сроком названо 23:59 27 сентября.

С этой даты запрещается "любое оказание услуг по распространению и сопровождению мобильных приложений WeChat и TikTok" и их обновление через американские онлайн-магазины приложений.

В августе Трамп своим указом постановил заблокировать приложение TikTok в США из соображений национальной безопасности, если в течение 45 дней американские операции сервиса не купит компания из США. На этой неделе дедлайн для закрытия сделки был перенесен на 12 ноября. Среди потенциальных покупателей называли Microsoft, Walmart Inc., Oracle Corp. и Twitter Inc.

В ночь на воскресенье Трамп сообщил, что дает свое одобрение на сделку по приобретению американского бизнеса TikTok между китайским владельцем сервиса - компанией ByteDance - и американскими Walmart Inc. и Oracle Corp.

США Китай Oracle Walmart TikTok ByteDance

Новости по теме

Новости

Помпео заявил, что США восстановили санкции ООН против Ирана

CNN сообщил об отправленной Трампу посылке с ядом

CNN сообщил об отправленной Трампу посылке с ядом

Что произошло за день: суббота, 19 сентября

Правозащитники насчитали более 140 задержанных в Минске

В Минске начались задержания в ходе "женского марша"

В Минске начались задержания в ходе "женского марша"

Очередной "женский марш" начался в Минске

Российский космонавт опознал спутники в пролетающих над землей НЛО

Российский космонавт опознал спутники в пролетающих над землей НЛО

Что случилось этой ночью: суббота, 19 сентября

Трамп обвинил Россию в хищении данных о гиперзвуковом оружии

Премьер Великобритании объявил о второй волне коронавируса

Премьер Великобритании объявил о второй волне коронавируса
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');