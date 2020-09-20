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В TikTok подтвердили сотрудничество с Oracle и Walmart в США

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - В китайской компании TikTok рады, что ее договоренности с американскими Oracle и Walmart устранили причины для беспокойства властей США, связанные с национальной безопасностью, сообщается в твиттере команды по коммуникациям TikTok.

Согласно сообщению, Oracle будет ответственна за хранение данных американских пользователей TikTok и безопасность связанных компьютерных систем на территории Штатов, "чтобы обеспечить полное выполнение требований национальной безопасности США". Работа над коммерческим партнерством с Walmart также ведется, добавили в TikTok.

Как сообщалось, президент США Дональд Трамп в ночь на воскресенье одобрил сделку по приобретению Oracle и Walmart американских операций TikTok у китайской компании ByteDance.

После этого объявления министерство торговли США на неделю отложило срок вступления в силу запрета на скачивание приложения TikTok на американской территории. Теперь вместо 20 сентября запрет начнет действовать 23:59 27 сентября.

В августе Трамп своим указом постановил заблокировать приложение TikTok в США из соображений национальной безопасности, если в течение 45 дней американские операции сервиса не купит компания из США. На этой неделе дедлайн для закрытия сделки был перенесен на 12 ноября. Среди потенциальных покупателей называли Microsoft, Walmart Inc., Oracle Corp. и Twitter Inc.

США Китай TikTok ByteDance Oracle Walmart

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