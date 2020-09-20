Близ Каира обнаружены 27 саркофагов возрастом более 2500 лет
Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - 27 нетронутых саркофагов обнаружены археологами в Саккаре, древнеегипетском некрополе, расположенном неподалеку от Каира.
Как сообщает "Би-би-си", возраст саркофагов превышает 2500 лет.
Ранее власти Египта объявляли, что на месте раскопок найдены 13 саркофагов затем были обнаружены еще 14. Эксперты называют это открытие крупнейшим в своем роде.
Саккара, расположенная в 30 км от Каира, 3000 лет назад активно использовалась для захоронений и была главным некрополем Мемфиса - столицы Древнего Египта. Сейчас она относится ко Всемирному наследию ЮНЕСКО.
Министерство по делам древностей Египта сообщает, что саркофаги не открывались с момента погребения.
Работы на месте продолжаются, археологи ведут исследования на глубине 11 метров. Они надеются получить больше данных о том, кому принадлежат саркофаги. Министерство по делам древностей заявляет, что сможет озвучить больше деталей на предстоящей пресс-конференции.
Помимо деревянных саркофагов на месте были найдены другие ярко декорированные артефакты.
Sakkara, Mısır'da bulunan bir nekropode Wahti'nin görkemli bir şekilde dekore edilmiş mezarı ve çok nadir bulunan birçok hayvan mumyası gün ışığıyla buluştu. Beş adet mühürlü taş tabut/lahit, ahşap tabutların bulunduğu bir odada dört niş, üzerinde tanrı/tanrıça betimlemeleri olan eserler ve tanrıların ahşap heykelleri çıkarılmıştır. Heyecan verici. lhttps://archaeologynewsnetwork.blogspot.com/2020/04/egypts-antiquities-ministry-announces.html
В ноябре 2019 года публике были представлены многочисленные мумифицированные животные, обнаруженные за год до этого в Саккаре.