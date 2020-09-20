Близ Каира обнаружены 27 саркофагов возрастом более 2500 лет

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - 27 нетронутых саркофагов обнаружены археологами в Саккаре, древнеегипетском некрополе, расположенном неподалеку от Каира.

Как сообщает "Би-би-си", возраст саркофагов превышает 2500 лет.

Ранее власти Египта объявляли, что на месте раскопок найдены 13 саркофагов затем были обнаружены еще 14. Эксперты называют это открытие крупнейшим в своем роде.

Саккара, расположенная в 30 км от Каира, 3000 лет назад активно использовалась для захоронений и была главным некрополем Мемфиса - столицы Древнего Египта. Сейчас она относится ко Всемирному наследию ЮНЕСКО.

Министерство по делам древностей Египта сообщает, что саркофаги не открывались с момента погребения.

Работы на месте продолжаются, археологи ведут исследования на глубине 11 метров. Они надеются получить больше данных о том, кому принадлежат саркофаги. Министерство по делам древностей заявляет, что сможет озвучить больше деталей на предстоящей пресс-конференции.

Помимо деревянных саркофагов на месте были найдены другие ярко декорированные артефакты.

В ноябре 2019 года публике были представлены многочисленные мумифицированные животные, обнаруженные за год до этого в Саккаре.