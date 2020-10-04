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Египетские археологи открыли перед журналистами 2600-летний саркофаг

Египетские археологи открыли перед журналистами 2600-летний саркофаг
Глава Высшего совета по делам древностей Мустафа Вазири (слева) и министр по делам древностей Египта Халед Эль-Анани
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Министр по делам древностей Египта Халед Эль-Анани сообщил, что в Саккаре, древнеегипетском некрополе, расположенном неподалеку от Каира, было найдено по меньшей мере 59 нетронутых саркофагов.

Как сообщает Associated Press, археологи представили находки журналистам и присутствовавшим на церемонии дипломатам, а также открыли один из саркофагов в присутствии прессы.

Халед Эль-Анани отметил, что в большинстве саркофагов находятся мумии. Они были погребены более 2600 лет назад.

"Я считаю это началом большого археологического открытия", - сказал он, добавив, что в том районе, предположительно, есть еще саркофаги, количество которых невозможно даже предсказать.

В свою очередь глава Высшего совета по делам древностей Мустафа Вазири сообщил, что, по предварительным данным, ярко украшенные саркофаги принадлежали священникам, высокопоставленным чиновникам и представителям элиты Позднего периода (664 - 525 гг. до н.э.).

Археологи также нашли 28 статуэток Птах-Сокара - главного божества некрополя в Саккаре, а также 35-сантиметровую бронзовую статуэтку бога Нефертума, украшенную драгоценными камнями.

Ранее ученые сообщали, что нашли несколько десятков саркофагов на глубине 11 метров.

Презентация прошла у знаменитой пирамиды Джосера. Как напоминает AP, в Саккаре находятся по меньшей мере 11 пирамид, включая знаменитую ступенчатую пирамиду, а также сотни гробниц знатных и высокопоставленных лиц Древнего Египта. В некрополе также есть объекты, начиная от времен Первой Династии (2920 - 2770 гг. до н.э.) и до Коптского периода (395 - 642 гг.).

Саккара, расположенная в 30 км от Каира, 3000 лет назад активно использовалась для захоронений и была главным некрополем Мемфиса - столицы Древнего Египта. Сейчас она относится ко Всемирному наследию ЮНЕСКО.

Египет Саккара

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